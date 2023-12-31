توتنهام يتقدم على بورنموث في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح توتنهام في التقدم على نظيره بورنموث بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف توتنهام الوحيد خلال الشوط الأول عن طريق باب ماتار سار في الدقيقة التاسعة، في المباراة التي يستضيفها ملعب توتنهام هوتسبير.

شهد الشوط الأول استحواذ كبير من جانب لاعبي توتنهام حيث جاءت نسبة الاستحواذ 56% لصالح السبيرز، مقابل 44% لصالح بورنموث خلال الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة.

ويرغب توتنهام في الفوز بالمباراة أمام بورنموث، حيث يبحث عن الوصول للنقطة 39، ليصبح في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان توتنهام قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو، بن دافيز، ديستيني أودوجي، إيميرسون رويال

الوسط: بينتانكور، سار، لو سيلسو، جونسون

خط الهجوم: سون، ريتشارليسون.