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جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بالدوري المصري للكرة الطائرة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر عن جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بالدوري؛ للموسم الحالي 2023 _ 2024.

وتنطلق منافسات الدوري الثاني من دوري الكرة الطائرة يومى 5 و 6 يناير المقبل على أن تقام 3 جولات بكل مجموعة قبل توقف المسابقة لخوض منتخب مصر منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الالعاب الأفريقية اكرا 2024.

وتعود منافسات الدوري يوم 6 فبراير 2024 على أن تنتهي منافسات هذا الدور يوم 13 فبراير.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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