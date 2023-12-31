جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بالدوري المصري للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر عن جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني بالدوري؛ للموسم الحالي 2023 _ 2024.

وتنطلق منافسات الدوري الثاني من دوري الكرة الطائرة يومى 5 و 6 يناير المقبل على أن تقام 3 جولات بكل مجموعة قبل توقف المسابقة لخوض منتخب مصر منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لدورة الالعاب الأفريقية اكرا 2024.

وتعود منافسات الدوري يوم 6 فبراير 2024 على أن تنتهي منافسات هذا الدور يوم 13 فبراير.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي: