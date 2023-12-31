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ممدوح الششتاوي مستشارا للتسويق للجنة الأولمبية المصرية

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، تعيين ممدوح الششتاوي مستشارًا للتسويق والعلاقات العامة للجنة.

 

جاء قرار اللجنة بتعيين الششتاوي نظرت لما يتمتع به من  خبرات تزيد عن ثلاثين عاما، في مجال التسويق في قطاع والسياحة.

 

وأدار الششتاوي عدة ملفات خاصة بتنظيم أحداث عالمية رياضية وسياحية مثل تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد والأمم الافريقية لكرة القدم عدة مرات، والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح، ومؤتمر دافوس الخاص باليوم العالمي للسياحة وغيرها من الأحداث الدولية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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