مانشستر يونايتد يحسم موقفه من رحيل فاران

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حسم موقفه بشأن مستقبل لاعبه الفرنسي رفاييل فاران، والذي سينتهي عقده الحالي بنهاية هذا الموسم الحالي، في صيف عام 2024.

ويمتلك فاران بندًا في عقده يتيح لنادي مانشستر يونايتد تمديده لمدة موسم آخر، أي من المفترض أن يظل بمقتضاه مع الفريق حتى نهاية موسم 2024/25، وارتبط فاران في الفترة الأخيرة بإمكانية الرحيل عن مانشستر يونايتد، العام الجديد، والعودة إلى ريال مدريد، أو الانتقال إلى الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد قرر عدم تفعيل خيار التمديد في عقد فاران، مما يمنح اللاعب فرصة التواصل مع أي نادي آخر بدءًا من الغد، الأول من يناير.

وأفادت الصحيفة أنه بالرغم من ذلك، فإن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا بتمديد إقامة فاران في "الأولد ترافورد" ويخطط لبدء محادثات بشأن صفقة جديدة الشهر المقبل، بعيدًا عن عقده الحالي وخيار التمديد.

ويحصل فاران على 340 ألف استرليني إسبوعيا على مدار عقده، لكن القرار المُرتقب بعدم تفعيل عقد اللاعب، يترك الحرية للمدافع الفرنسي في التفاوض مع أي نادٍ آخر في الأشهر الأخيرة لعقده، وتبحث إدارة المانيو تقليل الإنفاق على رواتب اللاعبين، بما في ذلك أصحاب الراتب العالية.

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