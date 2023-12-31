المثلوثي يخضع لبرنامج تأهيلي منفرد على هامش مران الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع المحترف التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي بدني منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي الأبيض بقيادة الدكتور محمد أسامة.

يأتي ذلك بعد تعرض حمزة المثلوثي للإصابة التي تم تشخيصها بشد في عضلة السمانة، مما أبعده عن التدريبات الجماعية للفريق ، وسيواصل اللاعب تدريباته التأهيلية بشكل منفرد على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي والتأكد من جاهزيته.

تأجيل مواجهة الزمالك وسيراميكا ..

وكانت رابطة الأندية المحترفة قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

على صعيد آخر ، أجريت منذ قليل قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية في مقر اتحاد الكرة المصري بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم إلي 4 مجموعات.

يُذكر أن البطولة شهدت إعتذار فريقي الزمالك والأهلي عن عدم المشاركة في هذه النسخة، ليتواجد بها جميع أندية الدوري الأخري الـ 16 فريق.

وشهدت القرعة وجود مواجهات من العيار الثقيل في المجموعة الأولي، بينما جاءت متوازنة في المجموعة الثالثة.

نتائج قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي

المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري البورسعيدي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.