شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر 4 يناير استعداداً لبطولة أمم أفريقيا.

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 4 يناير استعداداً لبطولة أمم أفريقيا

ينتظم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، فى معسكر منتخب مصر يوم 4 يناير المقبل استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

سحب قرعة كأس الرابطة.. بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والمصري على رأس المجموعات

أسفرت قرعة بطولة كأس الرابطة عن المواجهات التى ستقام فى المجموعات الأربعة، بعدما أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، مراسم سحب قرعة بطولة كأس الرابطة دون الأهلي والزمالك.

عامر حسين: مليون و500 ألف جنيه مكافأة لقب كأس الرابطة.. ومليون للوصيف

أعلن عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تخصيص مليون 500 ألف جنيه مكافأة للفريق الذى سيتوج بطلا لكأس رابطة الأندية المحترفة، فيما يحصل الوصيف على جائزة قدرها مليون جنيه.

شيكابالا يخوض تدريبات تأهيلية فى جيم الزمالك لإصابته بإجهاد عضلى

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى على هامش مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي.

الأهلي يرفض دخول كريم نيدفيد فى صفقة عمر كمال من مودرن فيوتشر

رفض مسئولو النادى الاهلى رحيل كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق لفريق مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد للقلعة الحمراء.

محمود علاء يتماثل للشفاء ويشارك فى تدريبات الزمالك

تماثل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها فى أنكل القدم، وانتظم فى تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم، الأحد، على ملعب النادي.

رحيل صلاح محسن.. تفاصيل التطورات الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال للأهلى

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل التطورات الأخيرة فى صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لصفوف الأهلى فى الميركاتو الشتوى الحالى.