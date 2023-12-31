شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتغلب على طقس أفريقيا بـ"قناع التنفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية بدنية مطولة خلال مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، شهدت ارتداء اللاعبين "قناع تدريبي خاص بالتنفس".

وجهز علاء رجب، مخطط الأحمال البدنية، "القناع التدريبي" من أجل زيادة قوة التحمل والتقليل من ضخ الأوكسجين فى الجسد، وقام اللاعبون بالركض حول الملعب لفترة مطولة وهم يرتدون القناع.

ويسعى الجهاز الفني والطبي من ارتداء القناع التدريبي لتجهيز وإعداد اللاعبين لخوض المباريات التي تقام خارج مصر، خاصة فى البلاد الأفريقية، فى ظل اختلاف حالة المناخ والطقس خارج البلاد.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.