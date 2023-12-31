شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشامى لليوم السابع: أحمد عبد الرؤوف مستمر مع بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى الشامى، رئيس بلدية المحلة، أن أحمد عبد الرؤوف مستمر فى منصبه كمدير فني للفريق، ولم يتقدم باستقالته، وقال الشامى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه متمسك بأحمد الرؤوف ولا نية لرحيله خلال الفترة المقبلة.

فى الوقت ذاته نشر أحمد عبد الرؤوف صورته عبر ستورى فيس بوك وعلق عليها: "لكل مشوار نهاية.. الحمد لله على ماهو فات وأسأل الله التوفيق فيما هو قادم.. شكرًا".

وربط البعض تعليق أحمد عبد الرؤوف باستقالته من القيادة الفنية للبلدية، قبل أن يصرح رئيس النادى بأن المدرب مستمر فى منصبه ولم يتقدم بالاستقالة.

وحقق فريق إنبى فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على بلدية المحلة فى المباراة التى أقيمت أمس في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري العام على استاد بترو سبورت.

سجل إنبى الأهداف الثلاثة فى الشوط الأول من عمر اللقاء عن طريق على فوزى وأحمد رضا وأحمد أمين قفة فى الدقائق 10 و19 و44 على التوالى.

بهذه النتيجة رفع إنبى رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط.