شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مهاجمين رحلوا عن الأهلى خلال الـ5 مواسم الماضية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد فريق الكرة بالنادى الاهلى أزمة كبرى على مدار الـ5 سنوات الماضية على صعيد مركز المهاجم، ما أثار غضب جمهور القلعة الحمراء من عدم وجود مهاجم قوى قادر على قيادة الفريق.

وعلى مدى الـ5 سنوات الماضية كاملة لم تشهد قائمة الأهلي مهاجمًا لديه القدرة على الاستمرار فى قيادة الفريق فترة طويلة، فرغم تألق البعض إلا أن الإصابات أو عدم الالتزام أو المستوى الفني المتذبذب وأسباب كثيرة حالت دون أن يكون للأهلي مهاجم يملك القدرة على الاستمرارية، وعلى مستوى اللاعبين المحترفين فلم يقدم الأهلي بعد رحيل الأنجولي فلافيو أى اسم بارز لديه القدرة على قيادة الهجوم، وهنا نتحدث عن لاعبين أجانب يتم استقدامهم بالملايين ومحليين لم يقدموا المستوى المطلوب.

وتضم القائمة 10 مهاجمين لعبوا لفريق الأهلى خلال الـ5 مواسم الماضية ولم يقدموا المستوى المطلوب، وعلى رأس تلك القائمة كل من:

1 ) فهد جمعة

أعلن فهد جمعة، مهاجم فريق الأهلي، رحيله عن القلعة الحمراء بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، دون المشاركة مع الفريق الأول في أى مباراة رسمية، حيث خاض تجربتين مع فريقى سموحة والداخلية على سبيل الإعارة.

2 ) أحمد سيد غريب

استغنى النادى الأهلى عن خدمات أحمد سيد غريب مهاجم الفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية الماضية، عقب ألغاء الاتحاد المصرى لكرة القدم بطولة الجمهورية للاعبين مواليد 2001 وعدم اقتناع المدرب السويسرى كولر بإمكانيات اللاعب، حيث خاض تجربة إعارة للاتحاد السكندري من بداية الموسم الماضى حتي يناير ولم يوفق فيها ثم خرج على سبيل الإعارة مرة أخرى إلي نادى زد منذ يناير حتى نهاية الموسم ولم يوفق وخاض 9 مباريات بالقميص الأحمر وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

3 ) الكونغولي والتر بواليا

رحل الكونجولي والتر بواليا عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب انتهاء فترة إعارته لفريق للقادسية السعودى، وذلك بعد رفض السويسرى كولر المدير الفني للفريق الأحمر قيد اللاعب في قائمة الفريق وخاض اللاعب بالقميص الأحمر 31 مباراة وسجل 5 أهداف وقام بصناعة 4 أهداف.

4 ) شادى حسين

نجح نادى زد في التعاقد مع شادى حسين مهاجم الأهلى لمدة 3 سنوات وذلك عقب استبعاده المتكرر من قبل السويسرى كولر من قائمة الفريق وخاض بقميص القلعة الحمراء 20 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

5 ) حسام حسن

عاد المهاجم حسام حسن إلى فريق سموحة مرة أخرى قادما من الأهلى عقب عدم المشاركة في المباريات والخروج من قائمة الفريق وعدم الاعتماد السويسرى كولر عليه فى التشكيل الأساسى، وخاض بالقميص الأحمر 40 مباراة تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 3.

6 ) السنغالى أليو بادجى

أعلن النادي الأهلي رحيل لاعبه السنغالي أليو بادجي عن صفوف الفريق إلى فريق إميان الفرنسي الموسم الماضى، وذلك عقب قضائه فترة إعارة مع النادي الفرنسي في الموسم قبل الماضي، وكان قد شارك مع الفريق الأحمر في 25 مباراة بجميع المسابقات وتمكن من إحراز 4 أهداف وصناعة 8 منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء فى يناير عام 2020.

7 ) مروان محسن

رحل مروان محسن عن القلعة الحمراء عقب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء إلى نادى فيوتشر موسم 2021 / 2022 وخاض مع الأهلى 112 مباراة وتمكن من تسجيل 23 هدفا وقام بصناعة 10 أهداف.

8 ) المغربى وليد أزارو

رحل المغربى وليد أزارو عن النادى الأهلى منذ 4 سنوات لفريق الاتفاق السعودى عقب استقرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق في تلك التوقيت على قيد السنغالى اليو بادجى بديلا للمغربى وليد أزارو والذى خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل وخاض بالقميص الأحمر 89 مباراة وتمكن من تسجيل 41 هدفا وصناعة 16 هدفا.

9 ) أحمد ياسر ريان

انتقل أحمد ياسر ريان إلى فريق سيراميكا قادما من الأهلى لمدة 3 مواسم عقب انتهاء إعارته بنادى ألتاي سبور التركي الموسم الماضي، وخاض مع الفريق 10 مباريات فقط دون تسجيل أهداف.

10 ) محمد شريف

رحل محمد شريف عن فريق الأهلى إلى نادى الخليج السعودي مقابل مليون ونصف دولار لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفيه الماضية وكان خاض مع الفريق الأحمر 151 مباراة وتمكن من تسجيل 58 هدفا وصناعة 11 هدفا.