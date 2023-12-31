منتخب مصر يخوض مرانا صباحيا قبل السفر لكوت ديفوار استعدادا بأمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، ⁠مرانًا صباحيًا يوم 9 يناير المقبل قبل السفر لكوت ديفوار على أن يصل المنتخب إلى أبيدجان في العاشرة مساءً بتوقيت كوت ديفوار.

وينتظم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، فى معسكر منتخب مصر يوم 4 يناير المقبل استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

من ناحية أخرى، قرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، وضع برنامج خاص للاعبي النادي الأهلي قبل بطولة أمم أفريقيا، بسبب حالة الإجهاد التي تسيطر علي اللاعبين، بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق مؤخرا وآخرها مباريات بطولة كأس السوبر المصري ومونديال الأندية.

ويخوض منتخب مصر معسكرا مغلقا بداية من يوم 2 يناير المقبل، بتخلله مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير الجاري استعدادا لأمم أفريقيا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق يوم 14 يناير.

وأعلن محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني الأول، استضافة العاصمة الإدارية لمعسكر المنتخب فى الفترة من 2 إلى 9 يناير، والذي يتخلله مباراة ودية أمام المنتخب التنزاني يوم 7 من نفس الشهر والذي يأتي استعدادا لبطولة أمم افريقيا المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار.