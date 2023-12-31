شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتجديد عقد ثنائى حراس المرمى بعد استمرار فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مسئولو نادى الزمالك الفترة الجارية على حسم مصير الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى حارسى مرمى الفريق، من حيث تجديد عقدهما مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة الفريق إلى جهودهما فى المباريات والبطولات.

وينتهى عقد صبحى وعواد بنهاية الموسم الجارى، ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير دون الرجوع إلى الزمالك.

ومن المنتظر أن يعقد أحمد سليمان وحسين السيد المشرفان على ملف الكرة فى القلعة البيضاء جلسة مع الحارس، خلال الأيام القليلة المقبلة، للاتفاق فيها على كافة التفاصيل الخاصة ببنود تجديد التعاقد وإسدال الستارعلى هذا الملف بشكل نهائى.

وتنهى عقود 7 لاعبين نهاية الموسم الجارى ومن حقهم التوقيع لأى نادٍ من أول يناير دون الرجوع لإدارة النادى الأبيض، وهم محمد أشرف روقا، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عواد، محمد صبحي، يوسف أوباما، محمود علاء، ومحمد عبد الغني.