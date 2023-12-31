صلاح وسون يقتربان من هالاند في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الكوري الجنوبي سون هيونج مين تسجيل هدفًا خلال مباراة فريقه توتنهام أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويتصدر المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، بينما يحل الثنائي المصري محمد صلاح والكوري الجنوبي في المركز الثاني والثالث.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 14 هدفًا.

2- محمد صلاح، ليفربول، 12 هدفًا.

3- سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

4- دومينيك سولانكي، بورنموث، 12 هدفًا.

5- جارود بوين، وست هام، 11 هدفًا.

6- هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 10 أهداف.

7- أولي واتكينز، أستون فيلا، 9 أهداف.

8- كول بالمر، تشيلسي، 8 أهداف.

9- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 8 أهداف.

10- نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 7 أهداف.