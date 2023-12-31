ختام قوي لبطولة الدرع العام لمنطقة القاهره للخماسي الحديث

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة الدرع العام لمنطقة القاهرة للخماسي الحديث برئاسة الدكتور عرفة محمود، في منافسات الثنائي والتي أقيمت على حمام سباحة وملاعب نادي مدينة نصر.

واوضح أحمد فتحي مدير منطقة القاهرة للخماسي الحديث أن البطولة في هذه النسخة تحظى بأهمية كبيرة خاصة وأنها تاتي ضمن بطولات الرانك المؤهلة لبطولة العالم للبياثل و الترياثل المقبلة .

في حين كشف الدكتور عرفه محمود رئيس المنطقه أن هناك اقبالا كبيرا على المشاركة من اللاعبين حيث شهدت البطولة مشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة يمثلون 24 نادي وهيئة رياضية وهو ما يعكس نجاح منطقة القاهرة في نشر اللعبة وجذب أكبر عدد من اللاعبين وهو ما يصب في النهاية لمصلحة منتخباتنا الوطنية ويزيد من فرص الفوز في كافة المحافل القارية والدولية ورفع علم مصر على منصات التتويج.

و قدم "عرفه "الشكر لمجلس إدارة نادي مدينة نصر برئاسة المهندس صبحي ربيع علي تستضافة البطوله و تقديم كل الدعم لنجاحها.

قام بتوزيع الجوائز الدكتور عرفه محمود رئيس منطقة القاهره للخماسي الحديث وأ حمد فتحي مدير المنطقه ، والعميد دكتور خالد سمير مدير البطولة.