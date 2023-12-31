شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة اَرسنال وفولهام

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فولهام فوزًا ثمينًا على نظيره اَرسنال بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

تقدم بوكايو ساكا للجانرز "اَرسنال" في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، بينما عادل راؤول خيمنيز النتيجة في الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

بينما سيطر اَرسنال على مجريات الشوط الثاني، لكنه لم ينجح في التسجيل، لكي ينجح فولهام في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 59، لتصبح النتيجة 2/1.

شاهد أهداف مباراة فولهام واَرسنال

بهذه الخسارة يحتل اَرسنال المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 ، بينما يحل فولها في المركز الـ 13 بـ 24 نقطة.

وكان ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: جاكوب كيويور، جابريل، ويليام صليبا، بن وايت.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: جابريل مارتينيلي، إدوارد نكيتياه، بوكايو ساكا.