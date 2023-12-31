ترتيب الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يُزاحم ليفربول على الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل أستون فيلا مُزاحمة ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي 2023/2024، بعد المباريات المثيرة التي لُعبت خلال الساعات الماضية.

وانتهت منذ قليل مباراتي توتنهام أمام نظيره بورنموث، وأيضًا فولهام ضد اَرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر البريميرليج.

ونجح توتنهام في تحقيق الفوز على نظيره بورنموث بنتيجة 3/1، بينما حقق فولهام الانتصار على اَرسنال بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم برصيد 42، كما لديه مباراة هامة في الغد الإثنين أمام نيوكاسل، بينما يأتي أستون فيلا في الوصافة بنفس رصيد الريد بـ 42 نقطة أيضًا.

فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 40 نقطة، واَرسنال رابع الترتيب بـ 40 نقطة أيضًا، بينما يأتي توتنهام خامس ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بـ 39 نقطة.