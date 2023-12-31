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جدل حول استقالة مدرب بلدية المحلة

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أثار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بلدية المحلة الجدل، بخصوص استقالته من منصبه.

وكان عبد الرؤوف قد أعلن رحيله عن نادي بلدية المحلة، عبر «ستوري» على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مما أثار الجدل.

وخسر فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبدالرؤوف أمام نظيره إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة .

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ومن جانبه فقد علق مصطفى الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة، على استقالة عبدالرؤوف في تصريحات صحفية قائلا: “المدرب لم يتقدم باستقالته من منصبه”.

وتابع رئيس بلدية المحلة: “نتمسك ببقاء أحمد عبد الروؤف في منصبه ونرفض رحيله عن الفريق”.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، من خوض 10 مباريات.

وفاز فريق بلدية المحلة على أندية المقاولون العرب وفاركو، فيما تعادل أمام كل من، زد والاتحاد السكندري والداخلية وبيراميدز، وخسر من “سموحة وطلائع الجيش والبنك الأهلي وإنبي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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