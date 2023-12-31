ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط آرسنال أمام فولهام.. ليفربول ينهي العام متصدرا

واصل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هزيمة آرسنال أمام فولهام.

وخسر فريق آرسنال من نظيره فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «بيتر بانكسز»، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما حقق توتنهام الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه بورنموث، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومنح فريق آرسنال نظيره ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد السقوط أمام فولهام.

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وفاز فريق مانشستر سيتي أمس على شيفيلد يونايتد بثنائية نظيفة، في الجولة ذاتها، كما انتصر فريق أستون فيلا على نظيره بيرنلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسيلاقي فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، نظيره نيوكاسل يونايتد، غدا الاثنين على ملعب “الأنفيلد”، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويليه فريق أستون فيلا المركز الثاني برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط آرسنال أمام فولهام

1 ليفربول، 42 نقطة.

2 أستون فيلا، 42.

3 مانشستر سيتي، 40.

4 آرسنال، 40.

5 توتنهام، 39.

6 وست هام، 33.

7 مانشستر يونايتد، 31.

8 برايتون، 30 .

9 نيوكاسل يونايتد، 29.

10 تشيلسي، 28.

11 ولفرهامبتون، 28.

12 بورنموث، 25.

13 فولهام، 21.

14 كريستال بالاس، 21.

15 برينتفورد، 19.

16 نوتينجهام فورست، 17.

17 إيفرتون، 16.

18 لوتون تاون، 15.

19 بيرنلي، 11.

20 شيفيلد يونايتد، 9.