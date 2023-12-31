رسميًا.. ليفربول يعلن قطع إعارة لاعبه من لايبزيج الألماني

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن قطع إعارة لاعبه بشكل رسمي، من صفوف لايبزيج الألماني، خلال الفترة الحالية.

وكشف ليفربول في بيان رسمي نشره اليوم الأحد عن قطع إعارة لاعبه فابيو كارفاليو، المعار إلى صفوف لايبزيج الألماني.

وقال ليفربول في بيان عبر الموقع الرسمي: “عاد فابيو كارفاليو إلى ليفربول بعد فترة إعارته مع نادي آر بي لايبزيج”.

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وتابع: “يعود المهاجم إلى ليفربول بعد أن أمضى النصف الأول من موسم 2023-2024 في الدوري الألماني وشارك في 15 مباراة مع فريق لايبزيج، الذي انضم إليه في البداية بصفقة لمدة موسم”.

وكان كارفاليو قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2022، وشارك في 21 مباراة تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب، وأحرز خلالهم 3 أهداف رفقة الريدز.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة.