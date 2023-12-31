منتخب مصر يزف بشرى للجماهير عن الإصابات قبل أمم إفريقيا

زف محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، بشرى سارة للجماهير عن الإصابات قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا.

وأوضح غرابة أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، يعمل جاهدًا من أجل حصد لقب بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وأشار محمد غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن منتخب مصر على أتم الجاهزية لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية ولديه الرغبة الكاملة فى تحقيق اللقب.

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وأكد مدير منتخب مصر أنه في انتظار الجماهير في ودية تنزانيا التي سيخوض فيها الفراعنة المباراة بالجاهزية واللاعبين الأساسيين.

وتابع: “نرغب فى حضور الجماهير في ستاد القاهرة لمساندة منتخب مصر قبل أمم إفريقيا، واللقاء سيقام فى تمام السادسة مساءًا”.

وكشف أن منتخب مصر جاهز ولا يوجد به إصابات مقلقة، موضحًا أن الجميع سيكون فى جاهزية تامة والجهاز الطبي يتابع جميع حالة اللاعبين.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.