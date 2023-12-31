توتنهام يهزم بورنموث بثلاثية ويقترب من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

أكرم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، ضيافة نظيره بورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق توتنهام الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه بورنموث، في الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التهديف، بابي سار في الدقيقة 9 من صناعة جيوفاني لو سيلسو، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني، استطاع هيونج مين سون أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 71 من صناعة جيوفاني لو سيلسو.

فيما أحرز ريتشاليسون الهدف الثالث في الدقيقة 80، بينما سجل أليكس سكوت هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 لصالح بورنموث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 39 نقطة محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر.