الاهلي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لنائب رئيس القلعة الحمراء العامري فاروق.

ويتواجد العامري فاروق في المستشفى حاليًا، بسب الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها مؤخرًا وفقد الوعي بسببها.

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الاهلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صالون نجلاء حلمي”، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، أن العامري فاروق مازال في غيبوبة مستمرة.

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وأشار إلى أنه أصبح في يد الله والأمر خرج عن كونه طبيًا، مضيفًا: “الأطباء فعلوا معه كل ما لديهم وفي وسعهم، نطالب جموع الشعب المصري بالدعاء للعامري فاروق، حتى يسترد عافيته والخروج من تلك المحنة سريعًا، ويعود لأسرته ومحبيه ولنا في أقرب وقت”.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز بلقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على حساب مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.