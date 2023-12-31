10 أهداف لأصدقاء الأمس.. شهر تاريخي في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى جمال :

شهد شهر ديسمبر الجاري، رقمًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أحرز اليوناني كوستانتينوس مافروبانوس نجم وست هام يونايتد، هدفًا في شباك ناديه السابق أرسنال، ليقود الهامرز لتحقيق الانتصار على حساب الجانرز.

وسجل مافروبانوس الهدف العاشر من لاعبين ضد أنديتهم السابقة في الدوري الإنجليزي، وهو أكثر عدد أحرز في المسابقة خلال شهر واحد، عن طريق اللاعبين في شباك فرق سبق أن لعبوا لها.

ويأتي المهاجم النيوزيلندي كريس وود، على رأس اللاعبين الذين تألقوا ضد أنديتهم السابقة، ليثار صديق الأمس من كتيبة نيوكاسل، حيث سجل هاتريك في شباك كتيبة الماكبايس، ليقود فريقه نوتنجهام فورست لانتصار عريض بنتيجة 3-1.

كما سجل البرازيلي ريتشارليسون في شباك فريقه السابق إيفرتون، ليساهم في فوز توتنهام بالمواجهة، بالإضافة للمدافع دان بيرن لاعب نيوكاسل أمام ناديه الأسبق فولهام.

ومنح كاميرون أرتشر التعادل لصالح شيفيلد يونايتد أمام رفاقه السابقين، وسجل ليفي كولويل مدافع تشيلسي هدفًا في شباك ناديه الأسبق برايتون، الذي لعب له في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.