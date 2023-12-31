فانتازي.. ارتفاع سعر مهاجم مانشستر سيتي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

شهد اليوم الأحد ارتفاع سعر مهاجم مانشستر سيتي جوليان ألفاريز، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 31 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.9 مليون جنيه إسترليني

جوردان بيكفورد (إيفرتون) 4.5 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.3 مليون جنيه إسترليني

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 7 مليون جنيه إسترليني

كايل ووكر (مانشستر سيتي) 5.4 مليون جنيه إسترليني

جارود بوين (وست هام) 8 مليون جنيه إسترليني

فلاديمير كوفال (وست هام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كاورو ميتوما (برايتون) 6.4 مليون جنيه إسترليني

بوبي ريد (فولهام) 5.3 مليون جنيه إسترليني

كاويمين كيليهر (ليفربول) 3.7 مليون جنيه إسترليني

داروين نونيز (ليفربول) 7.4 مليون جنيه إسترليني

حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جمال لاسيليس (نيوكاسل) 4.1 مليون جنيه إسترليني

نيك بوب (نيوكاسل) 5.3 مليون جنيه إسترليني

جورج شيلفي (نوتنجهام فورست) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ديان كولوسيفسكي (توتنهام) 7.1 مليون جنيه إسترليني

كريستيان روميرو (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

ديفين مباما (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني