78 هدفا مصريا بالملاعب الأوروبية في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عمارة:

احتفل المصريون المحترفون في أوروبا 78 مرة في عام 2023، عدد الأهداف التي هز بها 7 لاعبين، شباك منافسيهم، سواءً في المسابقات المحلية أو القارية.

وينشط 4 لاعبين مصريين في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، هم محمد صلاح مع ليفربول، محمد النني رفقة أرسنال، مصطفى محمد بقميص نانت الفرنسي، وعمر مرموش الذي يدافع عن ألوان آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه لطرابزون سبور، وأحمد حسن كوكا لبينديك سبور، وكلاهما يتنافسان في الدوري التركي.

فيما يظهر سام مرسي مع نادي إبسويتش تاون في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، المعروف بـ"تشامبيونشيب"، المؤهل من جانبه إلى بريميرليج.

78 هدفًا مصريًا بالملاعب الأوروبية

واستطاع السباعي المصري أن يسجل 78 هدفًا في الملاعب الأوروبية هذا العام.

وبالطبع كان محمد صلاح على صدارة ترتيب الهدافين المحترفين، برصيد 30 هدفًا، ما يعادل 38% من أهداف المصريين في أوروبا.

ويستعرض الخليج 365، قائمة الهدافين المصريين في أوروبا بـ2023، خلال السطور التالية..

1) محمد صلاح مع ليفربول: 30 هدفًا (53 مباراة)

2) عمر مرموش مع فولفسبورج وآينتراخت فرانكفورت: 15 هدفًا (44 مباراة)

3) مصطفى محمد مع نانت: 11 هدفًا (43 مباراة)

4) محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور: 10 أهداف (30 مباراة)

5) أحمد حسن كوكا مع ألانيا سبور وبينديك سبور: 8 أهداف (19 مباراة)

6) سام مرسي مع إبسويتش تاون: 3 أهداف (46 مباراة)

7) محمد النني مع أرسنال: هدف وحيد (5 مباريات)

يشار إلى أن السباعي انضم إلى قائمة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023، باستثناء سام مرسي الذي ظل رفقة إبسويتش تاون في تشامبيونشيب.

ويخوض منتخب مصر كأس أمم أفريقيا بالفترة بين 13 يناير و11 فبراير، علمًا بأن فريق فيتوريا يظهر ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كاب فيردي، غانا وموزمبيق.