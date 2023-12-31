12 لاعباً.. ما هي الاختلافات بين قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2021 و2023؟



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة "الفراعنة" النهائية، لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

وينافس منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بجوار منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة منتخب موزمبيق في 14 يناير المقبل، بعدها يواجه منتخب غانا في 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر يوم 22 يناير.

وشهدت قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2023، اختلافات عديدة مقارنة بقائمة "الفراعنة" لكأس الأمم الإفريقية 2021 والتي كان يقود وقتها المسؤولية البرتغالي كارلوس كيروش.

وخسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام منتخب السنغال، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعرفت قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2023، 12 لاعباً مختلفاً عن اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة منتخب النهائية لكأس أمم إفريقيا 2021.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية لأمم أفريقيا 2023 كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، محمد أبوجبل (البنك الأهلي)، محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: أحمد حجازي (اتحاد جدة)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، أسامة جلال (بيراميدز)، أحمد سامي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، عمر كمال (مودرن فيوتشر)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدي (بيراميدز).

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة)، إمام عاشور (الأهلي)، محمد النني (أرسنال)، مروان عطية (الأهلي)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، أحمد نبيل كوكا (الأهلي)، محمود حمادة (المصري).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، مصطفى محمد (نانت)، محمود عبدالمنعم "كهربا" (الأهلي)، أحمد حسن "كوكا" (بينديك سبور).

بينما ضمت قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2021 كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم، عمر كمال، أحمد حجازي، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أكرم توفيق، مروان داوود.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، رمضان صبحي، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد النني، مهند لاشين، عبدالله السعيد، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمد شريف، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش، إبراهيم عادل، مروان حمدي.

غياب 13 لاعباً

عرفت قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2023، غياب 13 لاعباً عن قائمة "الفراعنة" تواجدوا في قائمة الفريق في نهائيات 2021 -علماً بأن قائمة المنتخب في نسخة 2021 كانت تضم 28 لاعباً- هم: محمود جاد، أيمن أشرف، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أكرم توفيق، مروان داوود، عمرو السولية، رمضان صبحي، مهند لاشين، عبدالله السعيد، محمد شريف، إبراهيم عادل ومروان حمدي.

تواجد 12 لاعباً

بينما تواجد 12 لاعباً جديداً قائمة المنتخب المصري لكأس أمم إفريقيا 2023، لم يتواجدوا في قائمة "الفراعنة في نهائيات البطولة الإفريقية 2021 وهم: أحمد الشناوي، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، محمد حمدي، مروان عطية، أحمد نبيل "كوكا"، محمود حمادة، مصطفى فتحي، محمود عبدالمنعم "كهربا" وأحمد حسن "كوكا".