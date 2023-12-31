حبس رئيسه ومجلس جديد ورقم سلبي تاريخي.. حصاد نادي الزمالك 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2023، واستقبال عام جديد، حيث عاش جماهير نادي الزمالك موسم صعب على جميع المستويات.

وشهد عام 2023، الكثير من الإخفاقات لنادي الزمالك، وتحديدا لفريق الكرة، وتحقيق إنجاز سلبي تاريخي من حيث الخسائر، علاوة على تغيير مجلس الإدارة.

رقم سلبي تاريخي في نتائج الفريق

بدأ الزمالك عام 2023 بالتعثر أول مباراتين بخسارته ضد نظيره أسوان ثم التعادل مع فريق الداخلية.

وأنهى نادي الزمالك عام 2023 بالتعثر آخر في مباراتين حيث خسر من المصري ثم تعادل مع ساجرادا الأنجولي

-خاض فريق الزمالك عام 2023 53 مباراة.

- فاز 23 مباراة فقط بنسبة 43.5%

- تعادل 13 مباراة بنسبة 24.5%

- خسر 17 مباراة كاملة بنسبة 32%

- سجل 84 هدف بمتوسط 1.58 هدف كل مباراة.

- استقبل 67 هدف بمتوسط 1.26 هدف كل مباراة.

التعثر في جميع البطولات

-خسر فريق الزمالك بطولة الدوري المصري واحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

-انسحب فريق الزمالك عام 2023 من بطولة السوبر المصري ضد الأهلي.

-خرج من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

-خرج من الدور الأول للبطولة العربية بعد احتلاله المركز الثالث برصيد أربعة نقاط

-تأهل لنهائي كأس مصر بمواجهة الأهلي وسوف تلعب المباراة في شهر مارس.

حبس رئيس الزمالك مرتضى منصور

شهد عام 2023، حبس رئيس نادي الزمالك وقتها المستشار مرتضى منصور، لمدة شهر، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وبعد خروجه تم عزله من منصبه بشكل رسمي، على خلفية هذا الحكم.

تغيير مجلس الإدارة

وشهد عام 2023، وتحديدا في شهر أغسطس، استقالة جماعية لمجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب الأزمة المالية التي عانى منها النادي، وعقب عزل رئيسه وقتها مرتضى منصور.

وتم عقد جمعية عمومية جديدة في شهر أكتوبر، لاختيار مجلس إدارة جديد، وتم انتخاب حسين لبيب رئيس للنادي ومعه هشام نصر نائبا للرئيس وحسام المندوه الحسيني أمينا للصندوق، وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكر وهاني بيرزي ومحمد طارق وعمرو أدهم، أعضاء فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء تحت السن.