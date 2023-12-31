16 هدف في 16 مباراة.. ماذا قدمت "الساعة السويسرية" قبل الانضمام للمنتخب ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الحاوي:

أشاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، بالمستوى الذي يقدمه أحمد سامي مع بيراميدز.

أحمد سامي تواجد بالقائمة النهائية لمنتخب مصر، التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023، بكوت ديفوار.

روي فيتوريا قال بالمؤتمر الصحفي، إن أحمد سامي يشبه الساعة السويسرية، التي تؤدي مهامها بكفاءة كبيرة.

ماذا قدمت "الساعة السويسرية"

ونلقي نظرة على أرقام أحمد سامي خلال الموسم الحالي، بعد انضمامه للمنتخب:

البداية مع بيراميدز، حيث لعب سامي مع بيراميدز، 16 مباراة وتلقت شباك فريقه 16 هدفًا، جاءوا كما يلي:

الدوري الممتاز: 8 أهداف.

دوري أبطال إفريقيا: 4 أهداف.

كأس مصر: 3 أهداف.

كأس السوبر المصري للأبطال: هدف واحد.

بينما على صعيد المنتخب الوطني، فإن أحمد سامي انضم لمنتخب مصر في معسكري أكتوبر ونوفمبر.

خلال معسكر أكتوبر، سامي لم يشارك في أي مباراة، حيث جلس بديلًا أمام زامبيا، ولم يتواجد في قائمة مواجهة الجزائر.

ولكنه خلال معسكر نوفمبر، شارك في فوز المنتخب بسداسية دون رد أمام جيبوتي، وجلس بديلًا أمام سيراليون.

ويضم خط دفاع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، كلا من:

خط الدفاع: أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح ومحمد حمدي.

وينطلق معسكر المنتخب استعدادًا لأمم إفريقيا، يوم 2 يناير المقبل، بينما يفتتح الفراعنة مباريات البطولة، 14 يناير المقبل بمواجهة موزمبيق.