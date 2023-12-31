قنبلة موقوتة أم اختفاء تام.. سيناريوهات نارية تنتظر كوكا مع منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - انضم أحمد نبيل كوكا لقائمة منتخب مصر النهائية، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023.

صاحب الـ 22 عامًا، سيكون هو أصغر لاعب ضمن قائمة منتخب مصر، أثناء الكان في كوت ديفوار.

حقيقة الأمر انضمام كوكا، هو نتاج لمجهوداته ومستواه المميز في وسط ملعب الأهلي، بعدما فرض نفسه على تشكيل المارد الأحمر.

البعض يتنبأ له بتقديم مستوى مميز مع الفراعنة، على أن تكتب أمم إفريقيا شهادة ميلاد جديدة له في الملاعب.

فهل يكن الانضمام الأول لكوكا مع المنتخب الوطني مغامرة تكون على اللاعب بالنفع أم تقضي على مسيرته الدولية قبل بدايتها؟

الخليج 365 يكشف نماذج مشابهة لحالة كوكا، للاعبين انضموا لقائمة المنتخب الوطني في كأس العرب 2021، تحت قيادة كيروش، البطولة التي اعتمدت على المحليين وساهمت في منح الفرص لعدد كبير من اللاعبين.

النماذج الإيجابية لكوكا، تتمثل في الثنائي، عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم، كلاهما كتب كأس العرب ظهورهما الدولي الأول، ولكنهما برهنا على حسن الاختيار وأصبحا عنصرين دائمين في قائمة المنتخب الوطني.

بينما هناك نموذج آخر، يتمثل في حسين فيصل، الذي توهج مع المنتخب في ظهوره الأول خلال كأس العرب، ولكن ذلك كان مؤقتًا في البداية فقط، ليصبح أداء اللاعب في باقي المباريات غير مؤثر، مما جعل البطولة التي أقيمت بقطر، الأولى والأخيرة بالنسبة له، ولم ينضم للفراعنة بعدها.

ولعب أحمد نبيل كوكا 14 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الحالي، أسهم خلالهم في هدفين، وقدم أداءًا مميزًا في وسط ملعب الأحمر، على مستوى كل البطولات، بل وتألق بشدة خلال مونديال الأندية.