أسامة عرابي: حظوظ منتخب مصر في التتويج بكأس الأمم الأفريقية جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، إنه من حق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اختيار من يشاء من اللاعبين لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024، ويجب علينا الانتظار لنرى ما سيحدث في النهاية.

وأكد"عرابي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التريند"، المذاع على قناة "الأهلي"، اليوم الأحد، أن حظوظ منتخب مصر في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2024 جيدة، لافتا إلى أن المنتخبات الأفريقية والعربية تخشى مواجهة منتخب مصر في البطولات التي يشارك فيها.

وتعجب أسامة عرابي، من عدم ضم الثنائي ياسر إبراهيم وحسين الشحات لاعبا الأهلي لقائمة منتخب مصر، مؤكدًا أن الثنائي لعبا بشكل جيد في كأس العالم للأندية وقدما مستوى رائع هذا الموسم.

وأوضح أن ياسر إبراهيم قدم مستوى رائع مع الأهلي في كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري الماضية، كذلك هناك تطور في أداء حسين الشحات الذي أصبح جناح مميز يستطيع تسجيل الأهداف.

اقرأ أيضًا..

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن تفاوض الزمالك لضم سوزا