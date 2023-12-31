توتنهام يفوز على بورنموث بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباراة توتنهام وبورنموث التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز توتنهام على نظيره بورنموث بنتيجة 3-1، في المواجهة التي أقيمت في تمام الساعة الرابعة مساء، على ملعب هوتسبير.

سجل هدف توتنهام الأول، بابي سار في الدقيقة 9 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف توتنهام الثاني، سون هيونج مين في الدقيقة 71 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف توتنهام الثالث، ريتشارليسون في الدقيقة 80 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف بورنموث، أليكس سكوت في الدقيقة 84 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده لـ 39 نقطة في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

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