فولهام يفوز على أرسنال بثنائية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال وفولهام التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فولهام على نظيره أرسنال بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت في تمام الساعة الرابعة مساء، على ملعب كرافن كوتيج.

سجل هدف أرسنال، بوكايو ساكا في الدقيقة 5 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الأول، راؤول خيمينيز في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الثاني، بوبي ريد في الدقيقة 59 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع فولهام رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثالث عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل فولهام المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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