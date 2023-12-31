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فولهام يفوز على أرسنال بثنائية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباراة أرسنال وفولهام التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين من الممتاز.

وفاز فولهام على نظيره أرسنال بنتيجة 2-1، في المواجهة التي أقيمت في تمام الساعة الرابعة مساء، على ملعب كرافن كوتيج.

سجل هدف أرسنال، بوكايو ساكا في الدقيقة 5 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الأول، راؤول خيمينيز في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الثاني، بوبي ريد في الدقيقة 59 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع فولهام رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثالث عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل فولهام المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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