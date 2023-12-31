شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي بيراميدز الأقل مشاركة دولية فى قائمة المنتخب بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك 6 لاعبين فى أمم أفريقيا لأول مرة خلال البطولة التي تنطلق الشهر المقبل، ومنهم لاعبان فى بيراميدز، رصيدهما الدولي مباراة وحيدة قبل البطولة المقبلة فى كوت ديفوار.

ولم يشارك ثنائي بيراميدز أحمد سامي وأسامة جلال، المنضمان لقائمة أمم أفريقيا، سوى فى مباراة وحيدة حيث شارك سامي أمام سيراليون، بينما شارك أسامة جلال فى مباراة بلجيكا، وهما اللاعبان الأقل خوضاً للمباريات الدولية مع المنتخب قبل البطولة القارية من ضمن 27 لاعبا تم اخيتارهم فى القائمة النهائية.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.