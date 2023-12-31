شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: برونزية كأس العالم للأندية بدأت من مباراة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن جماهير ناديه لن ترتضي أبدا أن يبتعد المارد الأحمر عن منصات التتويج، حتى فى أحلك الظروف، حتى فى ظل تراجع مستواه سواء محليا أو قاريا.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الأهلي فى تصريحات إذاعية، "عام 2023 كان مليئا بالأحداث الأهلاوية التي سيذكرها التاريخ، ولاعبو الأهلي عانوا طوال هذا العام ولكن كانوا رجالا حتى آخر لحظة".

وأضاف طارق قنديل، "لم نستسلم لحظة خلال العالم الحالي، وكنا على يقين أن الأهلي سيصل إلى أبعد نقطة فى كأس العالم، ومشوار البرونزية بدأ منذ مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".