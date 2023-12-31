شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خطاب يقود تدريبات فاركو استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق فاركو تدريباته اليومية تحت قيادة أحمد خطاب، الذى أسند له النادي قيادة التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لكأس الرابطة، لحين التعاقد مع مدرب جديد خلفا لخالد جلال.

وتقدم خالد جلال، المدير الفني لفاركو، باستقالته من تدريب الفريق، عقب الهزيمة الأخيرة التي تلقاها أمام الاتحاد السكندري، وخسر نادي فاركو أمام نظيره الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

ودخل حلمى طولان، المدير الفنى الأسبق لعدد من الفرق المصرية، الترشيحات لتولى منصب المدير الفنى لفريق فاركو هذا الموسم.

وتلقي نادي فاركو عددا كبيرا من الترشيحات إلى جانب حلمى طولان، وهناك عدد من المرشحين الآخرين لتولى تدريب الفريق منهم حسام حسن وشوقي غريب، ولكن يبدو حلمى طولان هو الأقرب.