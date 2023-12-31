موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف نادي ليفربول نظيره نيوكاسل يونايتد، في العاشرة مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز،.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة تصدر جدول الترتيب وتعزيز مكانته، حيث يحتاج الريدز إلى الفوز أو التعادل من أجل الانفراد بالصدارة، ويمتلك في رصيده 42 نقطة متساويا مع أستون فيلا.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

أليسون بيكر

جو جوميز. -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت

جاكوبو - داروين نونيز - محمد صلاح

القناة الناقلة

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل قناة beIN SPORTS 1 المباراة على الهواء مباشرة