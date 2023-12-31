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الامارات | فوز دبا الحصن و«يونايتد» في دوري الدرجة الأولى

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الحصن و«يونايتد» في دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق دبا الحصن على ضيفه الذيد 2-1 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 14 لدوري الدرجة الأولى ليصبح رصيد دبا الحصن 25 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الذيد عند النقطة 18 في المركز العاشر، وسجل هدفي دبا الحصن كل من البرازيلي كلاوديو اوليفيرا في الدقيقة (6) وطارق احمد الخديم في الدقيقة (83)، بينما سجل هدف الذيد عبيد الشهياري في الدقيقة (32).

وفاز فريق يونايتد على مضيفه الحمرية بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت على ملعب نادي الحمرية، إذ سجل أهداف «يونايتد» كل من الأرجنتيني لويس توريس في الدقيقة (29) وأحمد مال الله في الدقيقة (65) والسنغالي بابي بكاري في الدقيقة (73)، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد يونايتد (21 نقطة) في المركز السادس بينما لدى الحمرية (15 نقطة) في المركز 13.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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