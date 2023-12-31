3 أهداف مرشحة للأفضل في الجولة بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في الجولة التاسعة عشر من المسابقة.



ورشحت رابطة الدوري السعودي 3 أهداف للمنافسة على الهدف الأفضل في الجولة الـ19 في المسابقة، ووضعت خلال استفتاء طرحته الرابطة عبر الحساب الرسمي للدوري على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".



ورشح هدف الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في شباك التعاون، في المباراة التي انتهت بفوز العالمي بنتيجة 4-1.

كما رشح هدف خالد السبيعي لاعب الرائد في مرمى أبها بعد تسديدة رائعة على الطائر ضمن الأهداف المرشحة للجائزة، وهدف زميله المغربي محمد فوزير في نفس الخصم بعد مراوغة مميزة بالدفاع في المباراة التي أنتهت بفوز الرائد بنتيجة 3-4.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 19



اختتمت أمس منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت عددًا من مواجهات قوية ونتائج مثيرة، أبرزها فوز الهلال والنصر والأهلي وعودة الشباب لطريق الانتصارات، فيما تأجلت مواجهة الاتحاد الطائي بسبب الأحوال الجوية.

وحافظ الهلال على صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف برصيد 46 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة 19 :



