زياش يعود لدائرة اهتمامات النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - دخل المغربي حكيم زياش، لاعب نادي جالطة سراي التركي لدائرة اهتمامات نادي النصر السعودي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان حكيم زياش قريبا جدا من الانتقال إلى صفوف النصر قبل أن تفشل المفاوضات في المرحلة الأخيرة، بسبب فشله في الكشف الطبي.



وأنتقل حكيم زياش إلى صفوف جالطة سراي التركي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع نادي تشيلسي.



وتابعت التقارير الصحفية التركية أن حكيم زياش لا يشعر بالراحة في جالطة سراي، ويريد الرحيل عن الدوري التركي، وأخطر وكيل أعماله بالفعل بالبحث عن عرض له.



وأضافت أن روما الإيطالي على رأس الأندية التي تسعى لضم المغربي حكيم زياش بناءً على طلب من جوزيه مورينيو.



وأضافت أن النصر قرر العودة للدخول في مفاوضات مع وكيل أعمال حكيم زياش من أجل محاولة التعاقد معه مرة أخرى في يناير المقبل، بعد فشل الصفقة الصيف الماضي.