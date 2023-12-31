النصر يصارع أندية إيطاليا على ضم زياش

جدد نادي النصر السعودي اهتمامه بضم النجم المغربي حكيم زياش لاعب فريق جالاتا سراي في الميركاتو الشتوي المقبل.

أقترب حكيم زياش من الرحيل عن جالاتا سراي في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الصباح” التركية فقد تلقى زياش عرضين من روما الإيطالي والنصر السعودي في الميركاتو الشتوي.

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وأكدت أن روما على رأس الأندية التي ترغب في ضم اللاعب بطلب من المدير الفني جوزيه مورينيو.

وأوضحت التقارير أن اللاعب المغربي غير سعيد في جالاتا سراي بسبب إشكال تأخر الرواتب.

والجدير بالذكر أن زياش كان قريباً من الإنتقال إلى صفوف النصر في الميركاتو الصيفي الماضي ولكن توقفت الصفقة بسبب فشله في الكشف الطبي.

وآشارت التقارير إلى أن النصر سيعيد فتح المحادثات مع وكيل زياش مرة اخرى لضمه في يناير.