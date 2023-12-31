مارسيل كولر يوجه رسالة لـ جماهير الاهلي في ختام عام 2023

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، رسالة إلى الجماهير في نهاية عام 2023، والذي وصفه بأنه مليئًا بالنجاح.

وحرص مارسيل كولر، عبر توجيه رسالة إلى جماهير الاهلي، قبل بداية عام 2024، والذي يحمل أحلام وطموحات جديدة.

وكتب كولر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام:”كان عامًا رائعًا مليئًا بالنجاح و الانتصارات و الألقاب و اللحظات الرائعة”.

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وتابع المدرب السويسري:”وأروع ما فيه أننا كنا كفريق سببًا في سعادة و فرحة الملايين من جمهور الاهلي العظيم”.

واختتم مدرب الاهلي:”على أبواب عامًا جديدًا محملًا بأحلام و طموحات لا حدود لها، كل عام و أنتم بخير و أتمنى عامًا جديدًا زاهرا بالبطولات و الانتصارات و الألقاب”.

والجدير بالذكر أن الاهلي، قد أنهى عام 2023 بتحقيق لقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فيوتشر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.