خطوة وحيدة تفصل النصر السعودي عن ضم ديبالا

تسعى إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، إلى التعاقد مع باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وترغب إدارة النصر السعودي في الجمع بين ديبالا وكريستيانو رونالدو، مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما أكدته صحيفة لاجازيتا.

وتزامل ديبالا مع كريستيانو رونالدو، في صفوف يوفنتوس الإيطالي، قبل أعوام قليلة عندما رحل الدون عن ريال مدريد.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أنه ابتداءً من يوم غدًا الإثنين، سيتم تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد ديبالا، بقيمة 13 مليون يورو.

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشارك ديبالا مع روما في 53 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 22 هدف، وصنع 14 آخرين.