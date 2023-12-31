حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير الاهلي في فلسطين

وجه حسين الشحات لاعب الاهلي رسالة إلى جمهور الفريق الأحمر من الشعب الفلسطيني في غزة.

وكتب الشحات عبر حسابه على موقع إنستجرام: “من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حتى وإن كانت كل جماهير الاهلي على قلب واحد، لكن شكرًا لكل جماهير الأهلي وأهلنا في فلسطين الذين تابعونا في مبارياتنا رغم الظروف وصعوبة المشاهدة”.

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وأضاف “القاعدة الكبيرة التي نقدرها ككل جماهير الأهلي في العالم، الحمد لله أننا كنا جزءا من ابتسامة بسيطة تسعد قلوبكم وسط المعاناة”.

وأكمل تصريحاته “وسنة سعيدة ويكون عام فرج إن شاء الله عليكم جميعا، ونسعد جميعا داخل وخارج الملعب بمزيد من البطولات والانتصارات”.

وكانت العديد من المقاطع انتشرت لبعض من جمهور الأهلي في غزة وهو يتابع مباريات الفريق في كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري.

وأعلن الاهلي عبر سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي أنه تلقى رسالة الطفل الفلسطيني علي إسماعيل المصاب خلال الحرب على غزة.

وتعرض الطفل الفلسطيني لإصابة بحروق نتيجة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.