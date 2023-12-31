أرتيتا ينتقد لاعبي آرسنال بعد نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

انتقد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، أداء اللاعبين بعد نزيف النقاط الذي يعاني منه الجانرز، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض آرسنال للهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف، أمام نظيره فولهام، في اللقاء الذي جمع بينهم، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”، إن المستوى اليوم لم يكن جيدًا ولم يدافع الفريق بشكلٍ جيد في الهدفين.

أقرأ أيضًا.. الاهلي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ العامري فاروق

وأوضح مدرب آرسنال، أنهم كانوا غير محظوظين بهدفهم الثاني وهذا جزء من كرة القدم.

واستكمل أرتيتا:”: “خلال مباراة ليفربول كان الأداء جيدًا وضد وست هام قدمنا أداء رائعاً، واليوم كانت أسوأ مباراة لنا هذا الموسم”.

وأضاف مدرب آرسنال:”إنه يوم حزين ومؤلم، هذا ملخص يومنا، وإذا لم نتحسن في منطقة الجزاء، فلن نفوز بالدوري في النهاية، نفتقد دائماً إلى اللمسة الأخيرة”.

واختتم أرتيتا، بأنه ليس هناك خوف، ولكن الأمر يتعلق بمحاولة بذل المزيد من الجهد والقيام بعمل أفضل والفوز بالمباريات.