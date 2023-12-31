حقيقة مفاوضات الزمالك لضم ثنائي المصرية للاتصالات

كشف أحمد سلطان مدير التعاقدات بنادي المصرية للاتصالات، حقيقة الأخبار التى المتداولة حول مفاوضات الزمالك لضم ثنائى الفريق مروان أحمد وفيصل غريب.

وقال أحمد سلطان فى تصريحات إذاعية أنه لا يوجد مفاوضات رسمية من قبل نادي الزمالك مع الثنائى مروان أحمد وفيصل غريب كما تحدثت بعض وسائل الاعلام.

وأضاف: “تواصل معنا بعض الوسطاء حول اهتمام الزمالك بضم اللاعبان، لكن لا يوجد أى مسئول فى الزمالك تحدث معنا بصورة رسمية”.

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ويعد مروان أحمد من المدافعين المميزين صغير السن ويشبه في طريقة لعبه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، بينام يلعب فيصل غريب في مركز خط الوسط المدافع.

وأكد أنه حال وصول عرض رسمي من الزمالك سيتم مناقشته واتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أنه لن يقفوا أمام مستقبل الثنائي حال كان العرض مناسبًا للنادي.