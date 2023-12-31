كان عاما مليئا بالانتصارات.. كولر يهنئ جماهير الأهلي بالعام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر التهنئة لجماهير الأهلي، في إطار الاحتفالات برأس السنة الجديدة 2024.

وقال كولر تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الأحد: "كان عاما رائعا مليئا بالنجاح والانتصارات والألقاب واللحظات الرائعة، وأروع ما فيه أننا كنا كفريق سببا في سعادة وفرحة الملايين من جمهور الأهلي العظيم".

وأضاف: "على أبواب عاما جديدا محملا بأحلام وطموحات لا حدود لها.. كل عام وأنتم بخير وأتمنى عاما جديدا زاهرا بالبطولات والانتصارات والألقاب".

يذكر أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عقد اجتماعا مع مارسيل كولر المدير ‏الفني للفريق الأول لكرة القدم، الجمعة الماضية، في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، ‏والكابتن خالد بيبو مدير الكرة.

وتطرق الخطيب خلال الاجتماع تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات، واحتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، لاسيما مع فتح أبواب الانتقالات الشتوية، والعمل على توفير كل ‏أدوات ‏النجاح، لاستكمال المسيرة وتحقيق تطلعات الجماهير على ‏المستويين المحلي والقاري.‏

واختتم الأهلي عام 2023 بالتتويج بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4/2، في النهائي الذي أقيم في دولة الإمارات.

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