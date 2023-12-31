شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لزميله في مجلس الإدارة ونائب رئيس القلعة الحمراء العامري فاروق، والذي يرقد فى المستشفى حاليًا بسب الأزمة الصحية الطارئة التي لحقت به مؤخرا وفقد الوعي بسببها.

وقال عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فى تصريحات إذاعية، "حتى الآن ما زالت غيبوبة العامري فاروق مستمرة، ويبقى الوضع كما هو عليه منذ بداية الوعكة الصحية".

وأضاف قنديل، "الأمر الآن ليس طبيا الأمل الآن فى كرم الله فقط، الأطباء فعلوا معه كل ما لديهم وفى وسعهم، نطالب جموع الشعب المصري بالدعاء للعامري فاروق، حتى يسترد عافيته والخروج من تلك المحنة سريعًا، ويعود لأسرته ومحبيه ولنا في أقرب وقت".