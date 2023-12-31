شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القوة البدنية يكشف تفاصيل بطولة كأس العالم بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري للقوة البدنية، برئاسة اللواء محمود بركات، عن تفاصيل بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى شرم الشيخ خلال الفترة من 4 فبراير وحتى 9 من نفس الشهر في عام 2024.

وتنطلق البطولة 4 فبراير بمنافسات القوة كاملة "سنجل ومالتي بلاي" للرجال والسيدات بجميع الأعمار والأوزان، بجانب منافسات بنش برس وديدليفت "سنجل ومالتي بلاي" رجال وسيدات وجميع الأعمار والأوزان.

وفي يوم الاثنين 5 فبراير ستبدأ منافسات القوة رو سيدات وبعدها القوة كلاسيك رو للسيدات ثم يبدأ البنين منافسات قوة رو ناشئين وبعدها القوة كلاسيك رو ناشئين جميع الأعمار والأوزان.

ويوم الثلاثاء 6 فبراير يخوض الأساتذة منافسات القوة رو وقوة كلاسيك رو، ويوم الأربعاء 7 فبراير تلعب منافسات قوة رو مفتوح وشباب، وفي يوم الخميس 8 فبراير قوة كلاسيك رو مفتوح وشباب.

وتختتم منافسات بطولة كأس العالم بشرم الشيخ المنافسات يوم الجمعة 9 فبراير بمنافسات البنش وديدليفت رو رجال وسيدات لجميع الأعمار.

وتقام بطولة كأس العالم للقوة البدنية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزراة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي الذي قدم من جانبه كل الدعم للاتحاد المصري للقوة من أجل تنظيم بطولة تليق باسم مصر خاصةً بعد النجاح الكبير للنسخة الماضية من كأس العالم التي أقيمت في مدينة الغردقة وحظيت بإشادات عالمية.

وشهدت البطولة السابقة مشاركة 19 دولة ومن المتوقع أن تشهد النسخة المقبلة زيادة في عدد الدول حيث سيتم إغلاق باب التسجيل في يناير 2024 وتقام البطولة بحضور رئيس الاتحاد الدولي ورئيس لجنة الحكام الروسي.