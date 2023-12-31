شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يوجه رسالة لجماهير النادي الأهلي قبل بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، علي توجيه رسالة إلى جماهير النادي الأحمر قبل بداية العام الجديد 2024.

وكتب مارسيل كولر اليوم الأحد باللغتين العربية والإنجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "كان عامًا رائعًا مليئًا بالنجاح والانتصارات والألقاب واللحظات الرائعة، وأروع ما فيه أننا كنا كفريق سببًا في سعادة وفرحة الملايين من جمهور الأهلي العظيم".

وأضاف كولر: "ونحن على أبواب عام جديد محمل بأحلام وطموحات لا حدود لها، كل عام وأنتم بخير وأتمنى عامًا جديدًا زاهرًا بالبطولات والانتصارات والألقاب".

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى قد تمسك ببقاء الفرنسي أنتونى موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم، بعد تألقه في بطولة السوبر المصري التي حسمها المارد الأحمر بالفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.

وتألق أنتوني موديست عقب مشاركته في مواجهة مودرن فيوتشر وتمكن من تسجيل الهدف الثالث، كما صنع الهدف الرابع الذي سجله كريم فؤاد.

ويراهن مارسيل كولر على تألق وانسجام موديست بشكل قوي مع الفريق الأحمر خلال منافسات الدور الثاني من الموسم، وذلك بعدما بدأت بصماته تظهر في مواجهة فيوتشر بالسوبر المحلي.