شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يوجه رسالة خاصة إلى الشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسين الشحات، لاعب الأهلي رسالة إلى الشعب الفلسطيني، بعدما حرص على دعمهم في مباراة فريقه الأخيرة مام مودرن فيوشتر نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، والذي توج به الأحمر عقب الفزز بنتيجة 4 / 2.

وحرص الشحات على الاحتفال رافعًا علامة النصر وارتدى تميمة علم فلسطين وكتب عليها غزة كنوع من الدعم للقضية الفلسطينية.

وكتب الشحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. حتى وإن كانت كل جماهير الأهلي على قلب واحد، لكن شكرا لكل جماهير الأهلي وأهلنا في فلسطين الذين تابعونا في مبارياتنا رغم الظروف وصعوبة المشاهدة".

تابع: "القاعدة الكبيرة التي نقدرها ككل جماهير الاهلي في العالم كله، الحمد لله اننا كنا جزء من ابتسامه بسيطة تسعد قلوبكم وسط المعاناة، وسنة سعيدة ويكون عام فرج إن شاء الله عليكم جميعا ونسعد جميعا داخل وخارج الملعب بمزيد من البطولات والانتصارات".