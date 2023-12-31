المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال من فولهام

الشارقة - اميمة ياسر - خسر فريق أرسنال من مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

سجل ثنائية فولهام راؤول خيمينيز وبوبي رييد في الدقائق 29،60، فيما سجل هدف أرسنال الوحيد بوكايو ساكا في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على شيفيلد يونايتد بثلاثية، فيما يواجه ليفربول نظيره نيوكاسل الإثنين في ختام منافسات الجولة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة أرسنال من فولهام

1 ليفربول، 42 نقطة.

2 أستون فيلا، 42 نقطة.

3 مانشستر سيتي، 40 نقطة.

4 أرسنال، 40 نقطة.

5 توتنهام، 39 نقطة.

6 وست هام، 33 نقطة.

7 مانشستر يونايتد، 31 نقطة.

8 برايتون، 30 نقطة.

9 نيوكاسل يونايتد، 29 نقطة.

10 تشيلسي، 28 نقطة.

11 ولفرهامبتون، 28 نقطة.

12 بورنموث، 25 نقطة.

13 فولهام، 24 نقطة.

14 كريستال بالاس، 21 نقطة.

15 نوتينجهام فورست، 20 نقطة.

16 برينتفورد، 19 نقطة.

17 إيفرتون، 16 نقطة.

18 لوتون تاون، 15 نقطة.

19 بيرنلي، 11 نقطة.

20 شيفيلد يونايتد، 9 نقاط.